Juventude e Juventus goleiam na segunda rodada da Copa São Paulo

A goleada marcou a primeira vitória do Juventude, que luta pela segunda colocação do Grupo 29 no momento. Já o Juventus praticamente assegurou vaga na próxima fase com o triunfo. O time da Mooca chegou aos seis pontos e é líder do Grupo 28. Poderá entrar na última rodada precisando de um simples empate para ser líder da chave.

Pelo Grupo 20, São José-SP e Aimoré-RS ficaram num empate sem gols, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Os times aparecem com um ponto na classificação. O Internacional, líder, com três pontos, garantirá vaga antecipada se vencer o Mogi Mirim, ainda nesta sexta.

Mesma situação do Coritiba no Grupo 18. O time paranaense foi beneficiado com o empate sem gols entre Manthiqueira-SP e Boavista-RJ, no Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, e só precisa da vitória para se garantir na segunda fase da competição.

Na capital paulista, no Nicolau Alayon, o Goiás-GO venceu o Nacional-SP, por 2 a 1, manteve os 100% de aproveitamento no Grupo 24 e é outro time que chegará na última rodada com boas chances de garantir classificação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No outros jogos, Taboão da Serra-SP e Madureira empataram por 2 a 2 (Grupo 19); a Desportiva Paraense-PA venceu o Guarulhos-SP, por 2 a 1 (Grupo 26); e o Água Santa-SP fez 3 a 1 no Porto-PE (Grupo 30).

Confira os primeiros resultados da tarde:

Manthiqueira-SP 0 x 0 Boavista-RJ

Taboão da Serra-SP 2 x 2 Madureira

São José-SP 0 x 0 Aimoré-RS

Nacional-SP 1 x 2 Goiás

Guarulhos-SP 1 x 2 Desportiva Paraense-PA

Juventus 4 x 1 Sete de Setembro-AL

Guaratinguetá-SP 0 x 5 Juventude

Água Santa-SP 3 x 1 Porto-PE