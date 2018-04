Juventude é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo

O Juventude se tornou nesta terça-feira o primeiro clube classificado às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o time gaúcho derrotou o CFZ (DF) por 2 a 1, na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Os dois gols no tempo normal saíram na segunda etapa. O CFZ abriu o placar com Giuliano, mas o Juventude empatou com Hiago, em cobrança de pênalti. Nas penalidades, o goleiro Follmann defendeu três cobranças e garantiu o time gaúcho na semifinal da Copa São Paulo.

O Juventude chegou até esta fase após eliminar o Corinthians, apontado como um dos favoritos ao título no início da competição. O CFZ era outra grande surpresa. A equipe de Brasília deixou para trás times como Coritiba e o Flamengo.

Agora, o Juventude encara o vencedor do duelo dos favoritos Cruzeiro e São Paulo. Eles de enfrentam na quarta-feira, às 16 horas, em Jaguariúna. Cruzeiro e São Paulo estão com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias.