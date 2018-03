Juventude e Santos empatam em Caxias Um empate por 1 a 1 em Caxias do Sul contra o Juventude poderia ser considerado um resultado razoável para o Santos no Campeonato Brasileiro. Mas a partida tomou dimensões catastróficas com duas contusões de jogadores importantes no esquema tático do técnico Emerson Leão, que comanda o time na quarta-feira contra o Cruz Azul pela Copa Libertadores da América, na Cidade do México. O primeiro tempo foi equilibrado, sem muitas emoções, com exceção das jogadas de gol. Aos 21 minutos, o Juventude, que disputou o primeiro tempo com a camisa comemorativa dos 90 anos do clube, avançou pela direita e lançou João Paulo, que completou de cabeça para abrir o placar. Onze minutos depois foi a vez de o Santos reagir. O meia Elano cobrou falta pelo lado esquerdo, mas a bola desviou no atacante Gustavo, do Juventude, e tocou ainda em André Luís. A aparente tranqüilidade do jogo contrastou com os problemas enfrentados pelo Santos em campo. O time poupou o meia Diego, com problemas musculares, e já não tinha o atacante Ricardo Oliveira, que estava contundido. Acabou perdendo outros dois jogadores durante a partida. Primeiro foi o zagueiro Alex, que sofreu uma contusão no tornozelo e acabou sendo substituído por Preto nos últimos minutos do primeiro tempo. Com o campo ?duro? e os adversários jogando vigorosamente, Leão decidiu trocar Robinho por Fabiano. No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, com algumas chances para as duas equipes. Mas o Santos se complicou quando Fábio Costa, aos 15 minutos, sentiu a virilha e aumentou a lista de baixas santistas, sendo substituído por Júlio Sérgio. O reserva, no entanto, mostrou estar afiado. Fez uma das melhores defesas do Brasileiro em uma cabeçada de João Paulo, que estava impedido, aos 19 minutos. Mas as coisas não melhoraram para o Santos, ao contrário. Preto foi expulso aos 21 minutos depois de jogada violenta . O Juventude, porém levou tempo para reverter a vantagem numérica em domínio de jogo. O sufoco para o Santos começou a partir dos 30 minutos. Aos 36, Michel perdeu uma grande oportunidade, avançando pela esquerda. Mas o jogador nem cruzou, nem chutou a gol para desespero da torcida de Caxias do Sul, que teve de se contentar com o empate, assim como o recém-contratado técnico da equipe gaúcha, Marinho Perez. Ficha Técnica: Gols: João Paulo aos 21 minutos e Gustavo (contra) aos 32 do primeiro tempo. Juventude: Maurício; Mineiro, Índio (Renato), Neguete e Caibi; Fernando, Camazzola, Michel e Marcelo (Rafael); João Paulo e Gustavo (Gelfer). Técnico: Marinho Perez. Santos: Fábio Costa (Júlio Sérgio); Reginaldo Araújo, André Luís, Alex (Preto) e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Nenê; Robinho (Fabiano) e Douglas. Técnico: Émerson Leão. Gols: João Paulo aos 21 minutos e Gustavo (contra) aos 32 do primeiro tempo. Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR). Cartão amarelo: Camazzola, Caibi, André Luís, Douglas, Fabiano, Mineiro e Rafael. Cartão vermelho: Preto. Local: Estádio Alfredo Jaconi.