Juventude e Veranópolis decidem quem pegará o Grêmio Juventude e Veranópolis disputam a segunda vaga à final do Campeonato Gaúcho neste domingo, em Caxias do Sul. Quem ganhar vai enfrentar o Grêmio em duas partidas, nos dias 29 de abril e 6 de maio. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, em Veranópolis, o Juventude pode perder por um gol de diferença para se classificar. O Veranópolis precisa devolver os 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Para passar diretamente à final, tem que marcar três gols e manter uma diferença de pelo menos dois gols. Por decisão da diretoria do clube, o técnico Ivo Wortmann não poderá contar com o meia Alex Alves. A substância estimulante sibutramina apareceu num exame antidoping do jogador. Se a contraprova confirmar, ele ficará suspenso por 29 dias. Embora não haja impedimento enquanto o resultado não sair, a diretoria prefere não abrir espaço para eventuais reclamações do adversário nos tribunais. O substituto deve ser Gabriel. O volante Lauro, com dores musculares, é dúvida. Se não puder jogar, deixa seu lugar para Veiga. No Veranópolis, o técnico Paulo Porto conta com a volta do volante Marcos Alexandre, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. Coracini, seu substituto, retorna ao banco de reservas.