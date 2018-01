Juventude e Vitória empatam por 1 a 1 O Juventude não soube tirar proveito dos desfalques do Vitória e ficou no 1 a 1 diante da equipe baiana, esta tarde, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado irritou a torcida, que saiu protestando contra o técnico Cristóvão Borges, por ter feito uma substituição errada, quando tirou o meio-campista Marcelo, e a direção, pela falta de reforços. Já o Vitória, que enfrentou vários problemas com lesões e jogadores suspensos - dos sete do banco de reservas, três apenas fizeram número, pois não tinha condições de jogo -, ficou satisfeito com o ponto ganho. Desde os primeiros minutos, o Juventude controlou o jogo, dominando a bola durante a maior parte do tempo. Mas as conclusões eram escassas. As únicas com perigo foram aos quatro minutos, quando Marcelo cobrou uma falta e o goleiro Paulo Musse mandou para escanteio, e aos 29, num chute de Michel, na área, para fora. O Vitória foi com perigo ao ataque apenas aos 42 minutos, quando Allann Delon chutou cruzado e Nádson chegou atrasado. Na etapa final, o jogo manteve o mesmo quadro, mas o Vitória, em alguns lances passou a ameaçar. Aos 20 minutos, Cristóvão Borges retirou Marcelo, que fazia boa partida, e irritou os torcedores, que passaram a chamá-lo de burro. Para piorar o ambiente, aos 28, Caibi acabou expulso por falta violenta em Nádson. O time baiano, tranqüilo, passou a controlar bem a defesa e abriu o placar aos 36 minutos, com Nádson. Ele recebeu uma bola na entrada da área e chutou sem muita força, fazendo 1 a 0. Já no desespero, o Juventude conseguiu empatar aos 39. Michel recebeu na área um passe de Rafael e desviou de Paulo Musse, acertando o canto esquerdo da meta. Pouco depois, Rafael, de cabeça, mandou uma bola no ângulo, mas o goleiro conseguiu salvar. No final, o Juventude saiu de campo abaixo de vaias. Já o técnico Joel Santana, do Vitória, lamentou a falta de experiência de sua equipe para segurar a vitória. Ficha Técnica: Juventude 1 x Vitória. Gols: Gols: Nádson (V), aos 37min, e Michel (J), aos 39min, no segundo tempo.. Juventude - Maurício; Mineiro, Renato, Filipe Alvim e Caibi; Evandro, Rodrigo Pontes, Dionattan e Marcelo (Rafael); Michel e Geufer (Gustavo). Técnico: Cristóvão Borges Vitória - Paulo Musse; Ramalho, Adaílton, Anselmo e Alessandro Poções; Dionísio, Dudu Cearense, Vander (Maurício) e Allann Delon (Alexsandro); Samir e Nádson. Técnico: Joel Santana. Árbitro - Cleber Wellington Abade, auxiliado por Marcio Luis Augusto e Adriano Augusto Lucas (SP). Cartão Vermelho: Caibi (J) Cartão Amarelo: Rodrigo Pontes, Michel (J), Alessandro Poções e Paulo Musse (V). Renda - R$ 12.180,00 Público - 3.640 (1.218 pagantes) Local - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. classificação