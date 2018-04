Juventude empata com Duque de Caxias em casa Juventude e Duque de Caxias empataram, por 0 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Alfredo Jaconni, em Caxias do Sul, e se complicaram na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi válido pela 21.ª rodada.