Juventude empata com o Oeste na Série B e deixa campo sob vaias

Ainda não foi na noite desta sexta-feira que o Juventude conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em casa, no estádio Alfredo Jaconi, o time gaúcho ficou no empate com o Oeste, por 1 a 1, pela segunda rodada.

O resultado causou irritação da torcida, que vaiou o time após o apito final. Com um ponto, o Juventude corre o risco de terminar a rodada entre os últimos colocados, enquanto o Oeste manteve a invencibilidade e está no G4, com quatro pontos, neste começo de competição.

O mandante quase foi surpreendido logo aos oito minutos. Bruno Lopes tabelou com Carlinhos, mas chutou em cima de Matheus Cavichioli. Depois do susto, o time gaúcho acordou e chegou a ter dois gols anulados pelo árbitro antes de abrir o placar aos 44 minutos. Pará cobrou falta para dentro da área e Sueliton desviou de cabeça contra o próprio gol.

Na volta do intervalo, Caio Rangel quase ampliou para o Juventude em chute defendido por Tadeu. Na sequência, o Oeste passou a criar várias oportunidades e o empate aconteceu aos 30 minutos. César Martins afastou para dentro da área e Bruno Lopes bateu de primeira no cantinho de Matheus Cavichioli. Já nos acréscimos, Léo Artur recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando o time paulista com um jogador a menos em campo.

O Juventude volta a campo no próximo sábado, contra o Avaí, às 16h30, mais uma vez no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na sexta-feira, o Oeste enfrenta o CSA, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 x 1 OESTE

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni (Vidal), César Martins, Fred (Micael) e Pará; Jair, Matheus Bertotto, Caio Rangel, Felipe Matheus, Leandro Lima (Tony); Guilherme Queiroz. Técnico: Julinho Camargo.

OESTE - Tadeu; Daniel Farias (Sueliton), Joilson (Claudinho), Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Bonilha e Léo Artur; Bruno Lopes, Carlinhos (Nicolas Careca) e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Sueliton (contra), aos 44 minutos do primeiro tempo. Bruno Lopes, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio Rangel e Jair (Juventude); Pedrinho, Bonilha, Sueliton (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - Léo Artur (Oeste).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA - R$ 32.960,00.

PÚBLICO - 3.165 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).