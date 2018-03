Juventude empresta Michel para a Coréia O Juventude definiu nesta terça-feira, o empréstimo do atacante Michel para o Dragon da Córeia do Sul. o jogador era um dos destaques da equipe caxiense no campeonato brasileiro. Pelo empréstimo até novembro o Juventude reberá 285 mil dólares, valor importante para aliviar as dificuldades financeiras do clube. Na Córeia Michel receberá 15 mil dólares mensais e mais 2 mil dólares por jogo que participar e mil por gol que marcar. A data da viagem será definida nesta quinta feira. Outros jogadores que podem sair em breve do Juventude são os volantes Dionattan para o futebol português e Fernando para a Itália.