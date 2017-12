Juventude estréia atacante em Minas A estréia do atacante Marcelinho, de 18 anos, ex-Grêmio e São Caetano, é a maior novidade do Juventude para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Ele foi contratado esta semana e entra no lugar do meia Caíco, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o também meia Tucho será recuado ao meio-campo. Para este jogo, Túlio Maravilha não fica nem no banco. Com 29 pontos, o Juventude busca a vitória para se colocar bem próximo do que foi planejado pelos dirigentes para a fase inicial do campeonato: a soma em torno de 35 pontos. Nesse ritmo, o clube espera se classificar para uma competição internacional. A grande preocupação do técnico Sebastião Lazaroni é com o desgaste do grupo, evidenciado na derrota de 3 a 1 para o Cruzeiro, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. No domingo anterior, a equipe conseguiu a primeira vitória sob o seu comando, quando fez 2 a 0 no Fluminense.