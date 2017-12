Juventude: estréia de Lazaroni A estréia do técnico Sebastião Lazaroni é a novidade do Juventude para a partida contra o São Caetano, nesta quarta-feira, no ABC paulista. O confronto, com início às 19h30, é válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A contratação de Lazaroni, que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, na Itália, foi anunciada no domingo. Ele entra no lugar de Dorival Júnior, que ficou apenas quatro partidas no comando do time. Tendo realizado apenas um treino na manhã desta terça-feira, Lazaroni afirma que espera ver a equipe repetindo a disposição da vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo, domingo à noite. A única alteração na escalação é a entrada do atacante Túlio, no lugar de Zé Carlos, que cumpre suspensão por expulsão.