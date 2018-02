Juventude estréia novo técnico amanhã Edmundo havia marcado 3 gols na vitória do Figueirense sobre o Juventude, por 4 a 1, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, com o jogo remarcado por causa do escândalo na arbitragem, o atacante do time catarinense promete repetir a dose e estragar a estréia do técnico Hélio dos Anjos no comando da equipe gaúcha. Eles se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, em Caxias do Sul. Esta será a terceira vez que Hélio dos Anjos comandará o Juventude. Vice-campeão gaúcho em 2001, o treinador substitui Sebastião Lazaroni, demitido no último dia 4. Desde então, a equipe foi comandada interinamente pelo auxiliar Valteir Gomes, que teve uma vitória e duas derrotas. O novo treinador, que pediu demissão do Fortaleza após a derrota para o Paysandu na última rodada, espera uma boa estréia para levar o time à zona de classificação para a Copa Sul-Americana ? está na 16ª posição, com 38 pontos. E para conseguir um bom resultado nesta quarta-feira, Hélio dos Anjos contará com o retorno de três importantes jogadores. O zagueiro Antonio Carlos, o volante Lauro e o atacante Enilton estão confirmados no time titular. Apesar da vitória sobre o Paraná por 2 a 0, no sábado, o Figueirense ocupa a 19ª colocação, com 33 pontos, na incômoda zona de rebaixamento do Brasileiro. E para sair do sufoco, o time do técnico Adilson Batista não vai poder contar com o volante Rodrigo Souto, que sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Já o lateral-esquerdo Michel Bastos retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada. Mas as atenções estarão voltadas mesmo para Edmundo. Na primeira partida entre os dois times, Edílson Pereira de Carvalho havia sido pago para favorecer o Juventude. Mas, segundo o próprio árbitro, a ótima atuação do jogador do Figueirense, autor de 3 gols, acabou impedindo a sua fraude.