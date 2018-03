Juventude fica a um ponto da final O Juventude venceu o Caxias por 1 a 0 neste sábado à tarde, em Caxias do Sul e praticamente garantiu o título do segundo turno do Octogonal decisivo do Campeonato Gaucho. Com 14 pontos ganhos, basta empatar com o Santa Cruz, na última rodada, dia 20, para se habilitar à final contra o Grêmio. O resultado praticamente sepultou as chances do Inter que, oito pontos ganhos, disputa um Gre-Nal praticamente amistoso, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio. O Pelotas, com nove, terá que vencer seus dois próximos jogos e torcer por resultados paralelos. A força do clássico caxiense ficou definitivamente comprovada hoje no estádio Alfredo Jaconi. Como as duas equipes precisavam da vitória para manter esperanças de chegar ao título do returno, o jogo foi movimentado do começo ao fim, mesmo que sem muita técnica. E a iniciativa de ataque era sempre do Juventude, principalmente através de jogadas articuladas por Luciano Fonseca e o apoio de Ivo pelo lado direito de ataque. Aos 12 minutos, em jogada individual de Fernando, Sady evitou o primeiro gol, o que não conseguiu aos 17, quando Dauri fez 1 a 0 após jogada tramada por Luciano Fonseca e Fernando. A movimentação continuou forte no segundo tempo, sempre com o domínio do Juventude. O Caxias, aos poucos, equilibrou as ações e atacou com perigo algumas vezes. Luciano Araújo e Ciro perderam gols incríveis na frente de Diego, aos 28 e 29 minutos, respectivamente.