Juventude ganha em casa do Atlético-PR Os veteranos foram os destaques do final de semana do Juventude. Sábado, o clube apresentou o atacante Túlio Maravilha, 35 anos, ex-Volta Redonda, como novo reforço. No domingo, foi a vez do zagueiro Antônio Carlos, com a mesma idade, estrear e dar uma boa contribuição na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, a primeira no Brasileirão 2005. O jogo foi difícil, com as equipes alternando momentos bons e outros ruins. O Juventude aproveitou um bom início e abriu o placar aos sete minutos. Edu Silva cobrou uma falta perto da área. A bola tocou no travessão e caiu dentro do gol, mas saiu na seqüência. O auxiliar Ezequiel Barbosa sinalizou o gol. O Atlético-PR equilibrou a partida a partir dos 20 minutos, mas não teve precisão nos chutes. Após a partida, o técnico Edinho, que sofreu a segunda derrota consecutiva, lamentou o erro inicial. "No futebol, não podemos vacilar. Aconteceu o vacilo e perdemos." No lado do Juventude, Ivo Wortmann disse que o resultado foi o mais importante, pois a equipe soma quatro pontos em dois jogos. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005.