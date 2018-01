Juventude ganha nova motivação A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, conseguida com uma vitória fora de casa sobre a Anapolina, na quarta-feira, deu novo ânimo ao Juventude na Copa Sul-Minas. O clube gaúcho busca recuperar-se de três derrotas em quatro rodadas no jogo contra o Atlético-PR, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.