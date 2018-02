Juventude garante a Sul-Americana O Juventude venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo à tarde, em Caxias do Sul (RS), e garantiu a classificação à Copa Sul-Americana de 2005. A equipe caxiense chegou aos 70 pontos e vai para as duas últimas rodadas apenas para cumprir tabela. O Botafogo permanece com 50 pontos e correndo risco de rebaixamento. O primeiro tempo foi num ritmo lento. O Juventude tomou um pouco mais de iniciativa, mas errou nas conclusões principalmente com Da Silva, perdendo boas chances de sair em vantagem. Já o Botafogo, parecendo satisfeito com o empate, pouco atacou. Na etapa final o jogo seguiu num ritmo semelhante. Aos poucos o Juventude passou a pressionar um pouco mais e chegou à vitória com um gol de Sandrinho, aos 22 minutos, completando uma jogada de Da Silva. Depois do gol o Botafogo mudou a postura em campo e passou a pressionar. A equipe carioca criou quatro chances, mas o goleiro Eduardo Martini evitou o empate. Quando o juiz encerrou a partida os jogadores do Juventude se reuniram no centro do gramado e agradeceram o apoio da torcida no campeonato.