Juventude goleia com Túlio e Diogo Dois atacantes, um experiente e consagrado, e um jovem, foram os destaques na vitória do Juventude sobre o Vasco por 4 a 1, neste domingo à tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro foi Túlio, 35 anos, que estreava na equipe caxiense e marcou o gol do desempate, quando o jogo estava difícil, em 1 a 1. Já o segundo foi Diogo, 22, que o substituiu aos 42 minutos da etapa final e teve tempo para marcar dois gols. O jogo começou num ritmo lento. O Vasco teve um gol anulado de forma errada pela arbitragem aos 22 minutos, quando a arbitragem marcou impedimento de William. Mas, três minutos depois, Alex Dias abriu o placar para o time carioca. O Juventude reagiu em seguida. Aos 30, Túlio, de cabeça, obrigou o goleiro Erivelton a fazer um pequeno milagre. Pouco depois, William, de cabeça empatou. A etapa final foi equilibrada. Até que, aos 23 minutos, Túlio recebeu uma bola perto da área vascaína, avançou e chutou forte. O desvio num defensor dificultou a ação de Erivelton. No final, quando o Vasco tentava pressionar, Diogo aproveitou a falha da defesa e fez 3 a 1. Nos acréscimos, ele foi derrubado na área vascaína. Na cobrança do pênalti, estabeleceu a goleada. O Juventude soma oito pontos em quatro jogos, enquanto o Vasco estacionou nos quatro pontos.