Juventude goleia e Geninho pede para sair O Juventude goleou o Corinthians, por 6 a 1, neste domingo à tarde, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Geninho, do time paulista, anunciou logo após o final da partida, ainda no gramado, que vai pedir demissão. No primeiro tempo o Juventude já vencia por 3 a 0. Neto aos 19, Leonardo Manzi aos 38 e Hugo (pênalti) aos 47 minutos marcaram para a equipe gaúcha. Jamelli, de pênalti, aos 12 minutos, deu esperanças falsas aos corintianos. Mineiro aos 18, Marcelo aos 20 e Felipe aos 42 minutos completaram o massacre gaúcho.