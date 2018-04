Juventude goleia e São Caetano ganha a sexta seguida

Os gaúchos abriram 2 a 0 no Guarani logo aos três minutos do primeiro tempo e depois só tiveram o trabalho de controlar a vantagem. Este resultado encerra uma sequência de duas derrotas do Juventude, que deixa provisoriamente a zona de rebaixamento. Agora, ocupa o 16.º lugar, com 22 pontos.

O clube de Campinas conheceu sua pior derrota na competição, mas se mantém na terceira posição, com 34. O outro gol do Juventude foi marcado por Luiz Felipe, enquanto o zagueiro Nenê, contra, anotou o gol dos campineiros.

Na outra partida, o São Caetano surpreendeu e venceu o Figueirense por 2 a 0, em Florianópolis. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Washington, de cabeça, e Xuxa. Os paulistas entraram pela primeira vez no G-4, assumindo o quarto lugar, com 30 pontos. O time catarinense, que perdeu a segunda seguida em casa, caiu para a sexta posição, com 29.

A rodada começou com a derrota do líder Atlético Goianiense para o Bahia. No sábado, outros seis jogos encerram a rodada. O Vasco encara o Ipatinga, no Maracanã, e só precisa de um empate para ser campeão do turno.

Confira a 19.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Campinense 3 x 3 Portuguesa

Bahia 2 x 1 Atlético-GO

Sexta-feira

Figueirense 0 x 2 São Caetano

Juventude 4 x 1 Guarani

Sábado

16h10

Vasco x Ipatinga

Ponte Preta x Duque de Caxias

Fortaleza x Paraná

América-RN x Ceará

Vila Nova x Brasiliense

21 horas

Bragantino x ABC