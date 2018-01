Juventude goleia Grêmio e quebra tabu O Juventude, com um excelente futebol, goleou o Grêmio por 4 a 1 em Porto Alegre, hoje à tarde, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Grêmio permaneceu com seus 15 pontos, agora em 20º lugar. O Juventude, com a vitória pulou para a 18ª posição, com 17 pontos ganhos. Há 10 anos o Juventude não vencia o Grêmio no Estádio Olímpico. Quando o jogo começou, o Grêmio logo foi para o ataque e teve duas boas chances de marcar. Na segunda, aos sete minutos, Tinga, numa falha coletiva da zaga adversária, fez 1 a 0. A alegria da torcida, no entanto, durou pouco. O Juventude acertou a marcação e, aos 11, empatou num forte chute de Hugo, após um erro de Roger. A partir daí, bem posicionado em campo e jogando nos erros do Grêmio, que eram muitos, o Juventude tomou conta da partida. O Grêmio, impotente e com muitos garotos dos juniores na equipe, não conseguiu mais se rearticular em campo. Aos 38 minutos, um de seus mais experientes jogadores, Tinga, lesionado no joelho, saiu de campo. Roberto entrou em seu lugar, na lateral e Douglas passou para a meia. Aos 42, Renato, contra, fez 2 a 1. No intervalo, nenhum dirigente foi para o vestiário. Todos permaneceram em sua cabine, no setor de imprensa do estádio. A torcida, irritada com a derrota parcial gritava: "Ao, ao, ao, queremos direção". O segundo tempo, para piorar a situação, o Grêmio atuou com dez jogadores, já que Bruno havia sido expulso ao final da primeira etapa. Com isso, o Juventude "deitou e rolou" no Olímpico. Teve o domínio absoluto das ações e fez mais dois gols: Hugo, o melhor em campo, aos 22 e Luciano Ratinho, aos 32 minutos. Com isso, além de melhorar sua situação na tabela de classificação, deu um belo presente de aniversário à sua torcida, já que amanhã, dia 29, completa 90 anos de existência. O presidente do Grêmio, Flávio Obino, reconheceu a justa vitória do Juventude: "Foi um resultado vexatório num dia em que tudo saiu errado". Ficha técnica Grêmio: Danrlei; George, Renato, Roger e Douglas; Émerson, Amaral, Tinga (Roberto) e Bruno; Caio (Flávio) e Cláudio. Técnico: Darío Pereyra. Juventude: Maurício (Magna); Camazzola, Índio (Renato), Maurício Fernandes e Raoni; Marcus Vinícius, Dionattan, Luciano Ratinho e Marcelo (Rodrigo Pontes); Geufer e Hugo. Técnico: Raul Plassmann. Gols: Tinga, aos 7, Hugo, aos 11 min, Renato (contra) aos 43 minuos do primeiro tempo; Hugo, aos 22 e Ratinho, aos 32 do segundo tempo. Juiz: Wilson Luiz Seneme (SP). Cartão amarelo: Roger, Bruno, Émerson, Marcus Vinícius, Fernandes, Geufer, Hugo, Camazzola, Raoni. Cartão vermelho: Bruno. Local: Olímpico (Porto Alegre).