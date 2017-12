Juventude goleia Internacional por 4 a 1 O Juventude venceu o Internacional por 4 a 1 neste sábado, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o time de Caxias do Sul continua em segundo lugar na Chave A, com sete pontos, três atrás do Grêmio. O colorado está com cinco pontos e caiu para a terceira posição do grupo, atrás do Glória, que venceu o 15 de Novembro por 2 a 1, e do Caxias, que perdeu para o Grêmio por 7 a 0. Os líderes têm sete pontos. Neste domingo, São Gabriel e Santa Cruz encerram a rodada. Todos os gols do jogo saíram no segundo tempo. O Internacional largou na frente, aos 13 minutos, num pênalti sofrido por Nilmar e cobrado por Élder Granja. O Juventude, que já era melhor em campo, empatou aos 18 minutos, também de pênalti, sofrido por Donizete e cobrado por Joãozinho. Daí em diante, não deu mais chance a soube se aproveitar de algumas trapalhadas da defesa colorada. Michel virou o placar para 2 a 1 aos 27 minutos. Donizete, aos 36 minutos, e Michel, de novo, aos 41 minutos, ampliaram.