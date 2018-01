Juventude goleia na estréia do técnico Na estréia do quarto técnico nesse Brasileirão, o Juventude goleou o Atlético Paranaense por 4 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e subiu uma posição na classificação, passando para o 21º lugar. O resultado, o mais elástico a favor da equipe caxiense neste ano, quebrou uma seqüência de três derrotas consecutivas, marcando bem o início de trabalho do técnico interino José Luiz Plein Filho. Já o Atlético teve um desempenho fraquíssimo, marcado pela apatia, principalmente no primeiro tempo. Uma prova disso é que no intervalo o técnico Mário Sérgio fez a três mudanças possíveis, com poucos resultados práticos. O Juventude dominou as ações desde o início. A equipe soube aproveitar as facilidades proporcionadas pelo Atlético, que tem uma marcação frouxa, e acumulou chances de gol desde os primeiros minutos. Aos 20 minutos Marcão cobrou lateral na esquerda do ataque do Juventude, a zaga afastou para cima e a bola caiu no pé de Gelfer. Ele girou e tocou para o gol, dentro da pequena área, fazendo 1 a 0. Cinco minutos depois Marcelo perdeu gol feito, após receber passe de Leonardo Manzi. O Juventude continuou tranqüilo e Manzi ampliou aos 32, recebendo passe de Gelfer. Aos 39 e 41, o time perdeu mais duas chances claras, com Manzi e Marcão, porém no final do primeiro tempo, Manzi marcaria o terceiro gol. Na segunda etapa, até os 10 minutos, o Atlético deu a impressão de que poderia reagir, mas ficou só nisso. O Juventude reassumiu logo o controle das ações e continuou desperdiçando oportunidades para ampliar. O quarto gol surgiu aos 28 minutos. Renatinho aproveitou bola tocada por Felipe, e de dentro da área marcou. A equipe caxiense apenas tocou a bola até o final e a torcida fazia a tradicional ?ola?. Já o Atlético pelo que mostrou no jogo tem muita coisa a arrumar, sob o risco de dar mais vexame neste campeonato.