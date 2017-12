Juventude goleia Paraná por 4 a 0 O Juventude conquistou neste domingo o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro ao golear neste domingo o Paraná por 4 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o resultado, a equipe gaúcha somou quatro pontos contra seis do adversário. O jogo começou equilibrado. Aos 5 minutos, o Juventude, num chute de Marcelo, obrigou o goleiro Flávio espalmar a escanteio. Um minuto depois, o Paraná respondeu com um chute de Jean Carlo no travessão. A partir daí, a equipe de Caxias do Sul tomou a iniciativa e passou a atacar mais. O primeiro gol surgiu num lance despretensioso, aos 27 minutos. Thiago lançou a bola para a área do Paraná, o zagueiro Fernando Lombardi falhou e Leonardo Manzi aproveitou a sobra para marcar um belo gol, após dar um balãozinho em Flávio. Aos 35 minutos, outro erro defensivo do Paraná determinou o segundo gol do Juventude. O goleiro Flávio sofreu uma falta na pequena área. Na cobrança, ele tocou para Nelinho, que estava no semicírculo da grande área, que chutou para a frente e acabou acertando o jogador do Juventude. A bola sobrou para Michel, que invadiu a área e fez 2 a 0. No intervalo da partida, o técnico do Paraná, Paulo Campos, colocou Adriano e Fernando na equipe. Mas foi o Juventude que voltou melhor. Logo aos 4 minutos, Thiago saiu do campo defensivo e avançou com a bola dominada até a entrada da área da equipe paranaense. Na seqüência do lance, ele deu um toque para Leonardo Lanzi e recebeu a bola já dentro da área, livre, na frente de Flávio. Um chute forte ampliou para 3 a 0 no placar. Com o domínio do jogo, o Juventude teve várias outras chances para aumentar ainda mais o marcador. Aos 28, Michel invadiu a área pela esquerda e, ao tentar cruzar, mandou a bola na mão de um defensor. Pênalti, que Marcelo cobrou e fez: 4 a 0. O Paraná, que não tinha reação, sofreu ainda a expulsão de Jean Carlo, aos 32 minutos, por falta violenta.