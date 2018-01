Juventude incerto quanto ao futuro O Juventude estréia no Brasileirão nesse domingo contra o Corinthians, em São Paulo, envolto por incertezas. A equipe está totalmente reformulada em relação a que ficou na sétima colocação no ano passado. Entre os reforços, os mais conhecidos são o goleiro Doni (ex-Corinthians) e o zagueiro Antonio Carlos (ex-Santos). Esse último, pelo fato de não constar do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deverá ser escalado para a estréia. Assim, o volante Camazzola deve ser improvisado na zaga. Camazzola e Naldo são os dois remanescentes do grupo do ano passado que deve começar a partida. Os demais foram contratados nessa temporada. Como a equipe não disputou nenhuma partida oficial com essa formação, há um sentimento de incertezas entre os torcedores. No momento a preocupação é fugir do rebaixamento. Já o técnico Ivo Wortmann, que foi mantido e está no clube desde o ano passado, está mais otimista e acredita na luta por uma vaga na Copa Libertadores ou na Copa Sul-Americana.