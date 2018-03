Juventude joga com o time completo O Juventude vai ter força total no jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil. O time gaúcho terá a volta de Luciano Fonseca, que jogará ao lado de Dauri no ataque. Rápidos, esses dois atacantes são a esperança dos torcedores para vencer a equipe carioca. Como o Flamengo venceu o primeiro confronto por 2 a 1, quarta-feira passada, no Rio de Janeiro, o Juventude precisa da vitória para se classificar. "Só a vitória nos interessa e por isso, não poderemos dar trégua ao adversário. Esperamos que a torcida compareça para nos apoiar", afirmou o treinador Hélio dos Anjos.