Juventude joga com obrigação da vitória O Juventude recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, às 19h30, para tentar se afastar da zona de rebaixamento. A derrota para o Figueirense (4 a 3), na última rodada, acendeu o sinal de alerta na equipe gaúcha. Com 43 pontos, está apenas cinco pontos à frente do Flamengo, hoje, o primeiro dos times na zona do descenso. Hélio dos Anjos, que enfrenta a sua ex-equipe, terá a volta de três titulares: o volante Lauro e o meia Juliano, que haviam sido expulsos contra o Flamengo, na penúltima rodada, e o atacante Zé Carlos, que retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas não terá o lateral-esquerdo Fininho e o atacante Enílton, suspensos, e Antônio Carlos, Índio e Caíco, machucados. O goleiro Rafael, que veio do Paulista de Jundiaí, ganhou definitivamente a vaga de titular, em lugar de Fabiano, que foi dispensado após se indispor com o técnico Hélio dos Anjos. ?Ele (Fabiano) não aceitou uma decisão técnica minha. Chegou a alterar o tom, de voz. Tenho família e mais de 20 anos de futebol. Jamais aceitaria qualquer atitude além dessa vinda de um jogador?, disse Hélio dos Anjos. No Fortaleza, 12º colocado com 46 pontos, o técnico Valdir Espinosa já definiu o time. Será repetida a mesma formação dos últimos dois jogos. A dúvida de Espinosa era o lateral-direito Amaral. Na segunda-feira, o jogador foi julgado pela expulsão contra o Paysandu, dia 15 de outubro, mas foi absolvido, e como já cumpriu a suspensão automática, está à disposição do treinador. O lateral-direito Chiquinho e o meio-campista Hernani, contundidos, continuam fora.