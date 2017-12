Juventude joga longe da torcida O Juventude tem uma série de problemas para a partida deste domingo, às 18h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), contra o Inter, pela 41ª rodada do Brasileirão. O primeiro é a perda do mando de campo, em decorrência de um rádio arremessado no gramado na partida contra o Atlético-PR, pela 35ª rodada. Com isso, a equipe atuará a 170 quilômetros de Caxias do Sul, dificultando o acompanhamento pela torcida. Além disso, como ocorreu em praticamente todo o campeonato, o técnico Ivo Wortmann terá vários desfalques. O principais problemas estão no ataque. Além de Da Silva, que está fora da equipe devido a uma fratura num osso do rosto, nesta semana o técnico perdeu o meia Lopes, com uma lesão muscular. Ambos são responsáveis por 23 dos 55 gols marcados pelo Juventude no campeonato - Da Silva fez 14, e Lopes, 9. Na zaga, Neto sentiu uma lesão muscular no treino de sexta-feira e foi vetado. Com isso, Naldo retorna ao time. No meio-campo, o volante Vanderson foi condenado a dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e também está fora. Daniel, outro volante, é mais um desfalque, por lesão. No ataque, a dúvida de Ivo se refere ao aproveitamento de Leonardo Manzi ou Clodoaldo para começar a partida. O primeiro atua mais na área, enquanto o segundo tem uma maior movimentação. O Juventude precisa vencer para manter as chances de classificação à Libertadores. Apesar de manter essa pretensão, o clube já se mostra satisfeito com a participação na Copa Sul-Americana de 2005, que está muito bem encaminhada.