Juventude joga para salvar o técnico O Juventude recebe o Corinthians nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, com o técnico Sebastião Lazaroni ameaçado de perder o cargo. Se a equipe gaúcha for derrotada, dificilmente a direção do clube resistirá à pressão para demitir o treinador. Lazaroni comandou a equipe em cinco jogos pelo Brasileirão - com uma vitória, um empate e três derrotas. Além disso, perdeu por 3 a 1 o confronto de ida com o Cruzeiro pela Copa Sul-Americana. Esses números provocam muitas críticas de torcedores e conselheiros em relação ao trabalho do técnico. Para tentar se manter no cargo, Lazaroni promoverá a estréia do ala-esquerda Roger, ex-Corinthians e que estava no Celta, da Espanha. No ataque, poderá utilizar Josiel, que veio do Inter de Santa Maria e disputou a segunda divisão gaúcha. Os principais desfalques são os atacantes Zé Carlos e Enílton, lesionados. A direção também está rescindindo o contrato com o atacante Túlio, que não correspondeu às expectativas.