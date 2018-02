Juventude joga pela classificação O Juventude pode conquistar a classificação para a fase final do campeonato gaúcho com uma rodada de antecedência e de quebra eliminar seu principal rival com uma vitória sobre o Caxias neste sábado, no estádio Centenário. O Caxias mantém suas esperanças vivas com um empate. Mas passaria a ter a obrigação de vencer o Grêmio na última rodada. O técnico Cristóvão Borges, do Juventude, só tem uma dúvida. O meia-atacante Michel torceu o tornozelo no treino de quinta-feira e não é certo que estará recuperado para o jogo. O substituto imediato é Rafael. No Caxias a dúvida também está no meio-campo. Os armadores Janilson e Richard sentem dores na coxa. Kena e Mussamba são candidatos às vagas. O grupo 1 do campeonato gaúcho é liderado pelo Inter, que tem sete pontos e pode se classificar com uma vitória sobre o Grêmio neste domingo. O Juventude tem seis pontos e o Caxias cinco. O Grêmio é o lanterna, com apenas dois pontos. O grupo 2 reúne outros 14 times e também dá direito a duas vagas na fase final. Ao contrário do grupo 1, que está na penúltima rodada, os jogos do grupo 2 começam neste final de semana. Guarani de Venâncio Aires e São Luiz jogam neste sábado. Os jogos de domingo são: Santa Cruz X Pelotas, Esportivo X São José de Cachoeira do Sul, Passo Fundo X Santo Ângelo, Veranópolis X Glória e São Gabriel X Palmeirense. Na segunda-feira São José de Porto Alegre X 15 de Novembro encerram a rodada.