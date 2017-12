Juventude joga pela Copa Libertadores O Juventude enfrenta o Bahia, neste domingo, em Salvador, em busca de uma vitória para se manter com chances de lutar por uma vaga na Copa Libertadores. A equipe caxiense está em sexto lugar no Brasileirão, 65 pontos. O técnico Ivo Wortmann, que, segundo o presidente Marcos Cunha, já renovou o contrato para 2005, viajou no início da tarde de sexta-feira com uma dúvida: Marcos Rogério ou Raone no meio-campo. Um deles deve substituir o volante Vanderson, suspenso. Uma possibilidade especulada pelo técnico durante a semana foi a colocação de mais um atacante, Clodoaldo, ao invés de um volante. Mas, nesse caso, a equipe perderia força na marcação. Neste domingo, o volante Lauro retorna ao time após cumprir suspensão. O grande desfalque continua sendo Da Silva, artilheiro do Juventude no Brasileirão, com 14 gols.