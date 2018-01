Juventude joga sem cinco titulares Além da perda da invencibilidade no Brasileirão, a derrota por 3 a 2 para o Botafogo, sábado passado, no Rio de Janeiro, resultou em uma série de problemas para o Juventude para a partida deste domingo contra o Cruzeiro. Devido a suspensões, cinco jogadores estão fora do confronto, a partir das 18h10, no Estádio Alfredo Jaconi. Os zagueiros Chicão e Naldo, mais os meio-campistas Bruno Lança e Leandro Moreno estão suspensos devido ao terceiro cartão amarelo. O atacante Enílton, expulso, também não tem condições. Além disso, na sexta-feira a direção definiu o empréstimo do ala-esquerdo Zé Rodolpho para o Livorno, da Itália resultando em mais um desfalque. As novidades na equipes serão Daniel e o estreante Joel, ex-União Barbarense, na zaga; Camazzola e Juliano, no meio-campo; Jailson, na ala esquerda; e Zé Carlos, que reassume a posição no ataque. Túlio, recuperado da lesão sofrida quando estreou, na vitória de 4 a 1 sobre o Vasco, ficará no banco de reservas. Apesar de todas as alterações, o técnico Ivo Wortmann afirma que confia na força do grupo para manter os 100% de aproveitamento em casa, onde a equipe venceu os três jogos que disputou.