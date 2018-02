Juventude joga sua sorte neste sábado Eliminado da Copa do Brasil e em dificuldades no campeonato gaúcho, o Juventude pode entrar em crise se não vencer a Ulbra neste sábado, em Caxias do Sul. O jogo vale a vice-liderança da Chave 3 do campeonato gaúcho. A Ulbra tem 12 pontos e o Juventude tem 10. No outro jogo do dia, o São José de Porto Alegre (7 pontos) enfrenta o Esportivo (8 pontos). O líder do Grupo, o 15 de Novembro (21 pontos), joga contra o Passo Fundo (9 pontos) no domingo. A Chave 2 também tem um jogo agendado para este sábado. O São José de Cachoeira do Sul (8 pontos) recebe o Guarani (6 pontos). No domingo jogam Grêmio X Brasil e São Gabriel X Caxias. Todos os jogos da Chave 1 estão marcados para domingo. Em Vacaria o Glória enfrenta o Internacional. Outras partidas: Veranópolis X Novo Hamburgo e Farroupilha X Santa Cruz.