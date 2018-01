Juventude larga na frente nas semifinais do Gauchão O Juventude venceu o Veranópolis por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho. Com este resultado, o time alviverde pode empatar ou perder por um gol de diferença no jogo de volta, no próximo final de semana, no estádio Alfredo Jaconi, para chegar à final contra Grêmio ou Caxias. O jogo, disputado sob intensa chuva começou com o Veranópolis muito nervoso e cometendo faltas. O Juventude, com um time mais experiente, explorava os contra-ataques, sempre através do apoio dos laterais Ricardo e Márcio Azevedo. Aos 25 minutos, após recuperar uma bola no meio-campo, Cristiano lançou Ricardo, que entrou na área e foi derrubado pelo goleiro Gilmar. O pênalti, bem marcado pelo árbitro Leandro Vuaden, foi mal batido por Radamés aos 27, que pegou o rebote do goleiro do Veranópolis para fazer 1 a 0. Aos 30 e 32 minutos o Veranópolis foi ao ataque e só não marcou devido a duas grandes defesas de André. "Cometemos alguns erros de marcação e isto foi fatal. Na hora do gol não tive outro recurso e fui obrigado a cometer o pênalti", admitiu Gilmar, no intervalo. O Veranópolis, que não conseguiu atacar no primeiro tempo, veio com Michel em lugar do inoperante Dinei na segunda etapa e melhorou muito a sua produção ofensiva. Mesmo superior, não conseguiu o empate. Teve uma chance com Vítor Hugo aos 34 minutos e permitiu que Veiga, em chute de fora da área marcasse 2 a 0 para definir uma excelente vantagem para os visitantes rumo à final contra Grêmio ou Caxias, que neste domingo,fazem o jogo de ida da outra semifinal em Caxias do Sul. VERANÓPOLIS 0 x 2 JUVENTUDE Veranópolis - Gilmar; Adams, Mano, Émerson e Gleidson; Coracini (Paulo Henrique), Edinho (Menegon), Fininho e Tássio; Vítor Hugo e Dinei (Michel). Técnico: Paulo Porto. Juventude - André; Ricardo, Wescley, Éderson e Márcio Azevedo; Lauro, Radamés, William (Bruno, depois Gabriel) e Juliano (Veiga); Alex Alves e Cristiano. Técnico: Ivo Wortmann. Gols - Radamés aos 27 minutos do primeiro tempo e Veiga, aos 40 do segundo tempo. Árbitro - Leandro Pedro Vuaden. Cartões amarelos - Gilmar, Fininho; Juliano, Éderson, Wescley. Público e renda - Não disponíveis. Local: Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis (RS).