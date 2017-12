Juventude: Lazaroni estréia em casa A torcida do Juventude verá neste domingo o técnico Sebastião Lazaroni comandando a equipe pela primeira vez em casa. O jogo contra o Palmeiras, pela 18ª rodada do Brasileirão, começa às 16h, no estádio Alfredo Jaconi. Lazaroni, que substituiu Dorival Júnior, estreou na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 com o São Caetano, no ABC paulista. Nesta sexta-feira, o novo técnico comandou o primeiro treino coletivo no clube. Neste período, a sua maior dificuldade é a falta de tempo para trabalhar com a equipe. Por isso, tem se baseado nas informações do coordenador técnico Valteir Gomes, que conhece melhor o grupo. Em relação ao jogo em São Caetano do Sul, Lazaroni terá o retorno do atacante Zé Carlos, que cumpriu suspensão. Mas perde o zagueiro Rafael, lesionado. O zagueiro Chicão, o ala-direito Magal, o volante Lauro e o atacante William seguem fora da equipe, também lesionados.