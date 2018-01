Juventude-MT surpreende Atlético-MG O Juventude-MT venceu o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira em Cuiabá e confirmou as chances de classificação à segunda fase da Copa do Brasil. O segundo confronto acontecerá em Belo Horizonte no dia 20 e os matogrossenses precisam de um empate parta ficar com a vaga. O Atlético-MG, que tem decepcionado a torcida este ano, depois de ser semifinalista do Brasileiro em 2001 - a equipe continua sem vencer na atual temporada -, iniciou a partida desfalcado de quatro titulares. Gilberto Silva e Marques atuaram pela seleção brasileira em Riad. O zagueiro Álvaro foi desligado do clube na véspera para voltar ao Las Palmas, da Espanha, e Cleisson, que entraria no meio-de-campo, pediu seu afastamento pouco antes do jogo, ao que tudo indica para poder ser negociado com outro clube. Mesmo com time misto, os mineiros fizeram um bom primeiro tempo e abriram o placar aos 5 minutos, com Guilherme. Por excesso de preciosismo, perderam várias oportunidades na seqüência e desperdiçaram a chance de aplicar uma goleada no adversário. Na etapa final, sem o zagueiro Edgar, que deixou o campo machucado, o técnico do time mineiro teve de improvisar o lateral Jeferson na defesa. O resultado foi desastroso: o Juventude, bicampeão do Mato Grosso, virou o placar. A reação começou com Éder, aos 15, em contragolpe, e foi completada aos 34 com gol de Moreno.