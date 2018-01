Juventude muda meio time em Fortaleza Nos três últimos jogos, uma vitória - 4 a 3 sobre o Flamengo - e duas derrotas por goleada - 5 a 2 para o Inter e 4 a 1 para o Figueirense. Com esse desempenho sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Juventude enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 19h30, na capital cearense, pela 15ª rodada do Brasileirão. Dorival Júnior, que substituiu Ivo Wortmann - se transferiu para o Dínamo, da Rússia -, já começa a sofrer forte rejeição da torcida. Ele tem enfrentado uma série de problemas com lesões e cartões. Nesta quarta, terá de reformular totalmente a defesa, já que perdeu Chicão - lesionado -, Antônio Carlos - suspenso pelo terceiro cartão amarelo - e Naldo - negociado com o Werder Bremen, da Alemanha. Outras ausências são o volante Lauro e o meia William, ambos lesionados. Além disso, o ala-direita Magal sofreu um entorse no treino desta terça-feira em Fortaleza e também não deverá jogar. O técnico deverá confirmar a equipe pouco antes do jogo, mas provavelmente improvisará o volante Bruno Lança na zaga e o meia Juliano na ala direita.