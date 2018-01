Juventude muda para tentar recuperação Depois de sofrer uma goleada para o Inter, justamente em sua estréia, o técnico Dorival Júnior busca a primeira vitória no comando do Juventude nesta quinta-feira, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão. Para isso, ele espera uma atitude mais firme da equipe, que sofreu quatro gols num espaço de 30 minutos e não conseguiu reagir no jogo de domingo, quando perdeu por 5 a 2. Para conseguir a recuperação, Dorival Júnior irá fazer mudanças no time. O volante Leandro Moreno perde o lugar, com o recuo de William para o meio-campo e a entrada de Enílton no ataque. Na ala esquerda, Jailson será substituído por Daniel, que veio do Botafogo e entra pela primeira vez como titular do Juventude. Outra alteração ocorre no ataque. Zé Carlos sentiu uma lesão muscular e foi vetado. Com isso, Túlio ganha a oportunidade para começar a partida.