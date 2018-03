Juventude muda seis para pegar o Flu O Juventude terá seis modificações para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Estão suspensos o lateral-direito Mineiro, o volante Evandro e o atacante Michel, o astro do time. Também saem, por decisão do técnico José Luiz Plein, o goleiro Márcio Angonese, o lateral-esquerdo Raone e o atacante Geufer. Necessitando da vitória por qualquer placar ou de um improvável empate com pelo menos três gols para passar à próxima fase, o time gaúcho terá de atacar. "Será um jogo de superação, tranqüilidade e confiança", avaliou o técnico Plein antes da viagem, nesta terça-feira. O goleiro Eduardo Martini, ex-Grêmio, terá sua primeira chance no Juventude. Como o esquema deve ser alterado do 4-4-2 dos últimos jogos para o 3-5-2, Tiago entra na zaga, no lugar de Mineiro, e Ronildo substitui Raone como ala-esquerdo. No meio-campo, o garoto Zé Rodolpho ocupa a vaga de Evandro. Sem Geufer e Michel, o ataque terá Wesley e Joãozinho. A equipe deve jogar com Eduardo Martini; Tiago, Índio e Neto; Camazzola, Zé Rodolfo, Donizete Amorim, Marcelo e Ronildo; Joãozinho e Weslei.