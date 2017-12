Juventude na retranca contra Ponte A substituição do meia Élder pelo volante Pereira, já anunciada pelo técnico Ricardo Gomes, mostra a disposição defensiva no Juventude para o jogo com a Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Campinas, pela Copa do Brasil. A preocupação em conter o ataque adversário é justificável. O time de Caxias do Sul consegue a classificação para as oitavas-de-final até com derrota por dois gols de diferença, desde que marque um gol. Na partida de ida, na semana passada, venceu por 2 a 0. Outro volante, Raone, que estava atuando improvisado na lateral-esquerda, deixa o time. Em seu lugar entra o lateral-direito Felipe Alvim, que também muda de posição. A única dúvida de Ricardo Gomes é o volante Ânderson, com um edema no músculo posterior da coxa direita. O jogador viajou para Campinas e segue em tratamento. Se não tiver condições, será substituído por Michel.