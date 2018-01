Juventude não sabe se terá Michel O atacante Michel se transformou na dúvida do Juventude para a partida de domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No treino de sexta-feira, ele sentiu uma fisgada na coxa direita e passou a preocupar a comissão técnica. A definição sobre o seu aproveitamento ocorrerá somente momentos antes da partida. O treino de sexta era o último em Caxias do Sul antes da viagem, programada para a tarde deste sábado. Se não puder contar com Michel, o técnico Cristóvão Borges perderá um dos jogadores mais rápidos da equipe, responsável pelos contra-ataques. A opção é Geufer, atacante de movimentação, mas sem a mesma rapidez na condução de bola. No restante, a equipe que treinou e deve ser confirmada é a mesma da estréia, quando o Juventude empatou por 2 a 2 com o São Paulo, no Estádio Alfredo Jaconi. Cristóvão Borges mantém o esquema 3-5-2, que deu bom resultado, com as improvisações dos meias Rafael, como ala esquerda, e Hugo, como atacante. Um empate neste domingo é considerado um resultado interessante pelos jogadores e dirigentes do Juventude. Por ser um grupo jovem e em afirmação, todos os pontos somados agora são bem-vindos, afirma o técnico Cristóvão.