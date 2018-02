Juventude: objetivo é recuperar pontos O Juventude busca, nesta quarta-feira, a segunda vitória contra o Fluminense, às 16 horas, em Caxias do Sul. Na primeira partida, cancelada por causa do escândalo do apito, o Juventude havia vencido por 2 a 0. Agora, o time da casa pretende recuperar os 3 pontos perdidos. Como a diretoria do clube ainda não achou um substituto para Sebastião Lazaroni, demitido na semana passada, o interino Valteir Gomes Filho continua no comando da equipe. Mas rejeita ser efetivado ao cargo ? diz que só fica até a próxima rodada. Com 38 pontos, Valteir vai promover apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Santos, no último sábado. No ataque, Marlon entra no lugar de Marcelinho. ?Em razão deles (o Fluminense) atuarem em um esquema com três zagueiros, precisamos ter um homem de referência na frente?, explicou o treinador. Apesar de terem tomado o 3.º cartão amarelo na última rodada, o lateral-direito Juliano e o zagueiro Antônio Carlos estão confirmados para o jogo. Os dois vão cumprir suspensão, no sábado, contra o Brasiliense.