Juventude obtém reabilitação no Paraná O Juventude se reabilitou no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Paraná Clube, neste domingo, no Estádio Pinheiro, em Curitiba, por 2 a 1. Os gols saíram no segundo tempo, com Marcus Vinicius, aos 3 e Luciano Ratinho aos 8 minutos, enquanto Renaldo aos 17, diminuiu para o Paraná. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Paraná não repetia as boas atuações anteriores e não conseguia furar a barreira montada por Marinho Peres. Em baixa na tabela, o Juventude queria apenas se defender, enquanto o ataque do Paraná não se entendia e nem concluía as jogadas. No inicio do segundo tempo, o Paraná ainda se arrumava em campo, quando Juventude abriu o placar. Aos três minutos, o volante Marcus Vinicius recebeu um cruzamento de Marcelo e subiu sem marcação da zaga e abriu o placar. O gol deixou os paranistas nervosos em campo e aos oito minutos, Pierre fez um pênalti infantil em Filipe Alvim, que Marcus Vinicius cobrou com perfeição. Aos 15 minutos, Giuliano Bozzano marcou um pênalti duvidoso de Mauricio em Renaldo. Ele mesmo cobrou e marcou. Logo em seguida, Renaldo e Filipe Alvim se desentenderam e foram expulsos. A partida ficou mais aberta, o Paraná pressionou, mas não teve competência para empatar. No final da partida, o técnico Adilson Batista saiu sob o coro de ?burro? e tentou mostrar tranqüilidade. ?Vamos dar seqüência ao nosso trabalho. Infelizmente, eles vieram para empatar e conseguiram mais que isso." Ficha Técnica: Paraná: Flávio; Valentim (Fernandinho), Cristiano Avalos, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel (Flavio Guilherme), Pierre, Caio e Marquinhos; Maurilio e Renaldo. Técnico: Adilson Batista. Juventude: Maurício; Índio, Mauricio Fernandes, Mineiro e Filipe Alvim; Marcelo, Marcus Vinicius, Rodrigo Pontes e Dionattan; Luciano Ratinho (Camazzola) e João Paulo (Gustavo). Técnico: Marinho Peres. Gols: Marcus Vinicius aos 3, Luciano Ratinho aos 8 e Renaldo aos 17 minutos do segundo tempo. Árbitro: Giuliano Bozzano (SC). Cartão amarelo: Fernando Miguel, Pierre, Índio, Marcus Vinicius e Filipe Alvim. Cartão vermelho: Renaldo e Filipe Alvim. Renda: R$ 45.142,00. Público: 3.180 pagantes. Local: Pinheirão, em Curitiba (PR).