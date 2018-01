Juventude pega o Vitória com dois reforços O zagueiro Renato e o volante Dionattan retornam ao time do Juventude neste domingo, na partida contra o Vitória, às 16 horas no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. ambos não participaram da derrota de 3 a 1 para o Bahia, quarta feira por estarem cumprindo suspensão por expulsão. O técnico Cristovão Borges faz mistério. Não revela nem mesmo se utilizará o esquema 3-5-2 ou 4-4-2. A cada partida Cristovão apresenta uma novidade. Na última a surpresa foi a escalação dos atacantes Geufer e Gustavo, juntos quando se esperava que a opção fosse por um deles. Como o Juventude precisa da recuperação e busca a segunda vitória no Brasileirão, é provável que o técnico mantenha a dupla na equipe. A equipe deve jogar com Mauricio, Renato, Felipe Alvin e Dante; Mineiro, Evandro, Dionattan, Marcelo e Michel; Geufer e Gustavo ou Rafael.