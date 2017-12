Juventude pega Uberlândia e reforça defesa O Juventude vai reforçar seu setor defensivo para enfrentar o Uberlândia, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico José Luiz Plein pode retirar o atacante Geufer e escalar o volante Camazzola. Com isso, montaria um forte bloqueio ao ataque adversário e liberaria Donizete Amorim para puxar os contra-ataques. Outra opção é mudar o esquema, do 4-4-2 para o 3-5-2, com Thiago na função de líbero e Mineiro e Raone nas alas. A equipe deve jogador com Márcio; Mineiro, Índio, Neto e Raone; Evandro, Marcelo, Donizete Amorim e Joãozinho; Michel e Geufer (Thiago ou Camazzola).