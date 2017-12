Juventude pela Copa Sul-Americana Confirmar a participação na Copa Sul-Americana de 2005 é o objetivo do Juventude nas últimas quatro rodadas do Brasileirão. Os dirigentes projetam a necessidade de três ou quatro pontos, embora a combinação de resultados de outros candidatos às vagas possa diminuir esse número. A equipe enfrenta o Vasco, neste domingo, às 18h, em São Januário, em busca desse objetivo. Depois de duas derrotas consecutivas, para Inter (3x2) e São Paulo (4x0), o técnico Ivo Wortmann trabalha para remobilizar o grupo, entendendo que ocorreu um pequeno relaxamento. Para a partida deste domingo, a principal novidade no Juventude será o retorno do atacante Da Silva, artilheiro do time com 14 gols, que ficou de fora dos últimos quatro jogos, devido a uma fratura no malar (osso do rosto). Também voltam o zagueiro Ageu, que cumpriu suspensão, e o goleiro Eduardo Martini, recuperado da indisposição estomacal que o tirou do jogo com o São Paulo. Entre as ausências, a principal é a do volante Lauro, que sofrerá uma cirurgia no joelho esquerdo. O meia Lopes, que não treinou na sexta-feira devido a dores musculares, poderá ser aproveitado no meio-campo ou no ataque. Dessa definição, que ocorrerá pouco antes da partida, dependerá a escalação de Sandrinho, que é meia, ou de um atacante, que pode ser Clodoaldo ou Leonardo Manzi.