Juventude promete atacar em Curitiba Buscar a sexta vitória consecutiva fora de casa é o objetivo do Juventude contra o Paraná, neste sábado, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba. A equipe gaúcha está na quinta colocação do Brasileiro, com 45 pontos, e pretende, no mínimo, manter a diferença de dois pontos em relação aos líderes Santos e Palmeiras. A semana de folga serviu para a recuperação do volante Lauro, que sofreu uma lesão muscular na sexta-feira passada, antevéspera da partida em que o Juventude empatou em 2 a 2 com o São Caetano. O desfalque desta vez é zagueiro Índio, capitão do time. No treino de quinta-feira à tarde, ele sofreu uma batida no ombro direito, aparentemente sem maiores danos. Mas, na sexta de manhã, pouco antes da viagem para Curitiba, acusou dores e será poupado. No seu lugar entra Neto. O volante Camazzola, que no treino de quarta-feira sofreu uma torção no joelho direito, fica fora do grupo. Ele seria uma opção no banco de reservas. Enquanto que o atacante Leonardo Manzi, em recuperação de uma lesão muscular, pode retornar nos próximos dias. Para tentar conquistar os três pontos, o técnico Ivo Wortmann manterá a postura ousada, com os atacante Da Silva e Reinaldo Aleluia. Além disso, Lopes, que tem boa chegada na frente, completará o meio-campo.