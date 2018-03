Juventude promete atacar o Grêmio Derrotado na estréia no campeonato brasileiro pelo Cruzeiro, por 2 a 1 em Ipatinga, o Juventude busca recuperação nesse sábado contra o Grêmio no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. A partida que começa às 16 horas é encarada de forma diferente pela torcida do clube caxiense que tem na memória uma série de fracassos nos últimos anos. Buscando dar mais confiança ao grupo, o técnico Ivo Wortmann que comandará a equipe pela primeira vez em casa, já anunciou que vai atacar. Ele procura esquecer o passado, dizendo que não acredita na chamada " touca", como os torcedores se referem ao Grêmio. Neste sábado dois titulares retornam ao time do Juventude . Os volantes Evandro, que cumpriu suspensão, e Donizetti Amorim recuperado de lesão, entram nos lugares de Raoni e Ronildo. O dado curioso é que Wortmann não vai escalar nenhum lateral de ofício, pois, além de retirar Ronildo do lado esquerdo não aproveitará Mineiro no lado direito. Este está indo para o Fluminense em troca do também lateral Jeancarlos.