Juventude promete atacar o Palmeiras O Juventude vem a São Paulo para tentar superar um tabu contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h30, no Parque Antártica: no returno do Campeonato Brasileiro, a equipe de Caxias do Sul conquistou apenas um ponto fora de casa (empate por 2 a 2 contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada). A meta do técnico Hélio dos Anjos é conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2006. Com 49 pontos, o time ocupa a 13ª colocação ? classificam-se para o torneio os clubes que ficarem entre a 5ª e a 11ª posições. ?Com a vitória na última rodada (3 a 1 sobre o São Caetano, domingo) conseguimos superar uma etapa, a de escapar do rebaixamento (o Juventude tem apenas 1% de possibilidades de ser rebaixado). Agora vamos ao nosso próximo objetivo, que é o de chegar à Copa Sul-Americana?, afirma o técnico Hélio dos Anjos. ?Precisamos marcar pontos fora de casa. Só assim conseguiremos o nosso objetivo.? Para amanhã, o treinador do Juventude tem três problemas: os zagueiros Marcão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Antônio Carlos, com dores musculares, e o meia Caíco, com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, ficam de fora. Daniel e Índio jogam na zaga, ao lado de Chicão. Tucho será mantido no meio-de-campo. ?Agora que a nossa situação está mais confortável, precisamos ir com tudo para cima do Palmeiras, porque assim chegaremos bem contra o Goiás (no fim de semana, em Caxias do Sul?, avisa Hélio dos Anjos. Enílton, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com 16 gols, está confirmado e é a grande esperança dos torcedores do Juventude.