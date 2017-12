Juventude punido por racismo da torcida O Juventude foi punido nesta sexta-feira pelo STJD, com a perda de dois mandos de jogo, mais uma multa de R$ 200 mil, pelos atos de racismo cometidos por sua torcida no jogo contra o Internacional, no último dia 22, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na ocasião, os torcedores imitaram macaco toda vez que o volante Tinga, do Inter, tocava na bola. O atos racistas contra Tinga foram relatados na súmula pelo árbitro mineiro Alício Pena Júnior e serviram de base para a punição. Para os auditores da Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a pena aplicada nesta sexta-feira ao Juventude servirá como exemplo para o futebol brasileiro. ?A pena tem caráter preventivo. Se não houver medidas severas agora, os incidentes podem se tornar incontroláveis?, disse o presidente da Quarta Comissão, Marcus Basílio. Assim, o Juventude não poderá atuar em seu estádio nas partidas contra São Caetano, no dia 13, e Goiás, no dia 20, pelo Campeonato Brasileiro. Mais punição - Além disso, o Juventude teve outra derrota nesta sexta-feira no STJD. O atacante Zé Carlos pegou 120 dias de suspensão por causa de uma cotovelada dada contra o atacante Rafael Sobis, do Inter, na mesma partida do último dia 22, pelo Campeonato Brasileiro. Outro caso - O STJD promete analisar agora mais uma acusação de racismo no futebol brasileiro. O meia Renato, do Flamengo, teria sido alvo de imitações de macaco da torcida palmeirense no jogo de quinta-feira, no Palestra Itália. O fato foi relatado na súmula do árbitro Antonio Hora Filho, atendendo pedido do supervisor do clube carioca, Isaías Tinoco. E Marcus Basílio revelou que o tribunal vai abrir inquérito para investigar. Apesar de ter relatado a acusação na súmula, o árbitro Antonio Hora Filho disse não ter visto nem ouvido nada a respeito em campo. O meia Renato não comentou o caso nesta sexta-feira, mas será convocado para falar ao STJD sobre o que ocorreu no jogo com o Palmeiras. E a tendência é que o inquérito se transforme em denúncia e que o Palmeiras também perca dois mandos de campo. Assim, ficaria sem poder atuar no Palestra Itália contra Juventude, no dia 16, e Fluminense, no dia 4 de dezembro, no encerramento do Campeonato Brasileiro.