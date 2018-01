Juventude quer dar a volta por cima Voltar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana e apagar a má atuação da última rodada. Estes são os desafios do Juventude para esta quinta-feira, às 20h30, contra o Coritiba, em Caxias do Sul. Com 36 pontos, os jogadores do time gaúcho esperam não repetir os mesmos erros que cometeram na derrota para o Paysandu por 3 a 0, no sábado. O técnico Sebastião Lazaroni já prepara algumas mudanças no time. A principal novidade será a estréia do lateral-direito Lucas, que veio do Paulista, de Jundiaí. Na zaga, Antônio Carlos, suspenso, dá lugar a Chicão. O esquema 3-5-2 vai continuar sendo utilizado por Lazaroni, que também treinou no 4-4-2 caso a equipe precise melhorar o poder de frente. Se isso acontecer, o zagueiro Éderson sai para a entrada do meia Tucho, deixando o time mais ofensivo.