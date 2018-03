Juventude quer manter 100% em casa Invicto, com duas vitórias e dois empates, o Juventude recebe o Paysandu, neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, na abertura da quinta rodada do Brasileiro. O objetivo do time caxiense é manter os 100% de aproveitamento em casa. Para esta partida, o ataque terá novas alterações, o que tem sido rotineiro. Túlio, que estreou com um gol na vitória de 4 a 1 sobre o Vasco, sentiu uma lesão muscular e deve ficar de fora por dois ou três jogos. Em seu lugar entra Diogo, que o substituiu contra o Vasco e marcou dois gols. A outra mudança é o retorno de Zé Carlos, recuperado de lesão. Ele entra no lugar de Marcelo. Este pode ser um dos últimos jogos do técnico Ivo Wortmann no comando do Juventude. Ele tem uma ótima proposta de um time russo, provavelmente o Dínamo, e está estudando a transferência.